Заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко будет курировать политический блок обладминистрации. Соответствующие полномочия ему передал губернатор. Ранее Боцан-Харченко отвечал за

Заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко будет курировать политический блок обладминистрации. Соответствующие полномочия ему передал губернатор. Ранее Боцан-Харченко отвечал за стратегическое планирование и развитие. О расширении зоны ответственности вице-губернатора сообщили в Белом доме. Распоряжением Губернатора формализовано расширение сферы деятельности заместителя Губернатора Аркадия Боцан-Харченко, курирующего вопросы стратегического развития, за счёт политического блока ведомств, который объединился со стратегическим. \из пресс-релиза