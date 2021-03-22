КОВИД не сдаётся. Три дня подряд статистика по нему росла, и только сегодня небольшое падение. За последние сутки во Владимирской области коронавирусом заразились 76 человек. На два меньше

КОВИД не сдаётся. Три дня подряд статистика по нему росла, и только сегодня небольшое падение. За последние сутки во Владимирской области коронавирусом заразились 76 человек. На два меньше чем накануне. По суточному приросту заболевших мы демонстрируем результат середины октября. Общее количество заражённых сейчас 29 343. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 23 заболевший за сутки). Второе