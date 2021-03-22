На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 марта 2021 года лабораторно подтверждено 76 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 марта 2021 года лабораторно подтверждено 76 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.23 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Муромском, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Ковровском, 5 сл. в Киржачском, 4 сл. в Александровском, 4 сл. в Суздальском, 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 343 случая заболевания (6676 сл. в г. Владимире, 3639 сл. в Гусь-Хрустальном, 3272 сл. о. Муром, 2090 сл. в Ковровском, 1812 сл. в Александровском, 1695 сл. в Петушинском, 1297 сл. в Юрьев-Польском, 1206 сл. в Вязниковском, 1222 сл. в Кольчугинском, 1073 сл. в Суздальском, 957 сл. в Собинском, 807 сл. в Меленковском, 799 сл. в Киржачском, 695 сл. в Гороховецком, 655 сл. в Камешковском, 637 сл. в Селивановском, 445 сл. в Судогодском, 366 сл. в г. Радужном