Владимирцы все чаще получают неприятные звонки от службы безопасности банка. Только за этот год в региональном центре зарегистрировано около двухсот заявлений о дистанционных хищениях.

Владимирцы все чаще получают неприятные звонки от "службы безопасности банка". Только за этот год в региональном центре зарегистрировано около двухсот заявлений о дистанционных хищениях.Суммы разные - от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Даже если на счету нет денежных средств, мошенники убеждают граждан взять кредит. Самый распространенный предлог для звонка , это сообщение о том , что на ваше имя пытаются взять банковскую ссуду. Полицейские предупреждают: службы безопасности банков сами ни когда не звонят клиентам. О мерах предосторожности и новых уловках мошенников расскажем сегодня в наших следующих выпусках.