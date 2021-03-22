Проекты студентов вуза, новые правила поступления, профориентация — лишь небольшая часть программы мероприятия.

Спустя почти год вузы региона возвращаются к очному проведению Дня открытых дверей. Накануне он прошел во Владимирском филиале РАНХиГС.Максимально информативно. Так оценивают проведение Дня открытых дверей в руководстве Владимирского филиала РАНХиГС. Проекты студентов вуза, новые правила поступления, профориентация — лишь небольшая часть программы мероприятия.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Заксобрания Владимирской области: «И у абитуриентов, и у родителей, которые приехали со всей области, не только из Владимирской области, есть возможность напрямую, во-первых, задать вопросы, которые их интересуют о поступлении, а во-вторых, посмотреть, соответственно, условия, в которых будут учиться сами абитуриенты».Поступить сюда могут те студенты, у которых баллы ЕГЭ соответствуют требованиям столичных вузов. Итог обучения - московский диплом юриста, экономиста или управленца, практика в крупных государственных и коммерческих организациях области, гарантия трудоустройства. Но абитуриентов и родителей привлекает не только это.Светлана Серёгина: «Мне очень нравится отношение к студентам, их сопровождение потом во взрослую жизнь. У них прекрасная ассоциация выпускников, которая тоже помогает в профориентации».Анна Провоторова: «Мои родители здесь учились и они получили высшее образование, имеют хорошую профессию. И я хочу, чтобы у меня всё получилось также, и я пришла сюда».В вузе открыты еще 2 новые специальности. На базе экономического факультета — таможенное дело, а на базе юриспруденции - судебно-прокурорская специализация.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Заксобрания Владимирской области: «Открытие новой специализации позволит более глубоко погружаться в профессию при поддержке, прежде всего, судейского сообщества и органов прокуратуры — такая договоренность достигнута».Особая гордость Владимирского филиала РАНХиГС — партнерские связи с зарубежными вузами. В этом году здесь рассчитывают возобновить стажировки за границей, и прежде всего, в Китае.Наталья Головешкина, Екатерина Таманова, Александр Чунаев«Вести-Владимир»