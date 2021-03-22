Светов надлежащим образом не убедился в отсутствии людей в мишенном поле, отдал команду на открытие огня

Приговор по вынесли во Владимирской области. Молодому человеку из города Заволжье Нижегородской области был 21 год.По данным пресс-службы ВСУ СК России по Западному военному округу, 5 августа прошлого года на войсковом стрельбище под Ковровом проводилось плановое занятие по огневой подготовке, руководителем которого являлся Светов. Он надлежащим образом не убедился в отсутствии людей в мишенном поле, отдал команду на открытие огня, в результате находившейся за деревянным основанием грудной мишени подчиненный ему военнослужащий получил огнестрельное ранение в левую часть груди, от которого впоследствии скончался. Суд назначил Светову наказание в виде лишения свободы на 3 года условно, с испытательным сроком два года.