На смену американскому доллару должны прийти другие национальные валюты. Такое мнение в общении с журналистами высказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

На смену американскому доллару должны прийти другие национальные валюты. Такое мнение в общении с журналистами высказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.На смену доллару может прийти юань и евро, считает спикер. Он также напомнил, что все больше взаиморасчетов ведутся в рублях.«Мы живем в то время, когда монополия доллара должна пошатнуться", – сказал председатель ГД.Он призвал Соединенные Штаты развивать собственную экономику, а не создавать проблемы в других странах.По словам Володина, монополия доллара выгодна только США, тогда как другие государства оплачивают их расходы и авантюры."Чем скорее расчеты передут в национальные валюты, тем будет лучше», — резюмировал спикер Госдумы.Ранее Володин повышение роли национальных валют в торгово-экономических отношениях России с другими странами. В рамках Евразийского союза расчеты в нацвалютах выросли до 74%, развивается торговля в национальных валютах с Китаем и Турцией, перечислил председатель ГД.В конце февраля Россия сократила до 35% долю доллара США и евро в Фонде национального благосостояния. Туда были включены китайский юань и японская йена.