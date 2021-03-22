Российским специалистам стоит оценить эпидемиологическую ситуацию в странах, открытых для наших туристов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Российским специалистам стоит оценить эпидемиологическую ситуацию в странах, открытых для наших туристов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В минувшее воскресенье Черногория разрешила въезд привитым от коронавируса российским туристам. По мнению Володина, властям балканской республики предстоит еще многое сделать. "У них ничего для этого не готово", – считает председатель ГД.В Черногорию и другие открывающиеся для наших туристов страны прежде всего должны приехать российские специалисты и оценить уровень эпидемиологической безопасности и готовность местной системы здравоохранения, отметил Володин."Если хотите приглашать на отдых туристов, сделайте прививки своим гражданам», — подчеркнул спикер.По его словам, власти этих стран хотят пополнить бюджет за счет туристов. "Но не надо это делать, подвергая риску здоровье граждан», — добавил Володин.Ранее спикер Госдумы заявил об для развития внутрироссийского туризма. В нашей стране много замечательных мест для отдыха – Волга, Байкал и другие, напомнил он.По мнению председателя ГД, развитию туризма в России могли бы помочь льготы. Их можно давать тем, кто обустраивает места отдыха, санатории, говорил Володин.