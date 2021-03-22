За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 1 человек погиб и 22 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 2 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия. Полицейскими оформлено 404 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 85 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Ковровский район:По предварительной информации, 15 марта 2021 г. около 12:00 в г. Ковров на ул. Еловая у д.90 «А» водитель троллейбуса, 1974 г.р., при объезде слева стоящего на проезжей части дороги автомобиля «МАЗ», допустил наезд на пешехода 1964 г.р., который вышел на проезжую часть дороги из-за стоящего автомобиля «МАЗ». В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский район:По предварительной информации, 16 марта 2021 г. около 19:25 на 292 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Хино», 1970 г.р., не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «ВАЗ» под управлением водителя 1956 г.р., в результате чего совершил столкновение. В результате ДТП водитель и двое пассажиров 1966г.р. и 1984г.р. автомобиля «ВАЗ» направлены на амбулаторное лечение.Вязниковский район:По предварительной информации, 17 марта 2021 г. около 03:15 на 275 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «ГАЗ», 1982 г.р., не справился с управлением, допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль «КАМАЗ» под управлением водителя 1961 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ» госпитализирован.Петушинский район:По предварительной информации, 18 марта 2021 г. около 07:50 на 108 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Ман» с полуприцепом «КРОНЕ», 1961 г.р., допустил наезд на металлическое ограждение разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, после чего допустил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель автомобиля «Ман» направлен на амбулаторное лечение.Суздальский район:По предварительной информации, 20 марта 2021 г. около 13:04 на 248 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля «Шевроле», 1969 г.р., при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество движущемуся справа автомобилю «ВАЗ» под управлением водителя 1961 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» направлен на амбулаторное лечение.Александровский район:По предварительной информации, 21 марта 2021 г. около 16:00 в г. Александрове на ул. Советский переулок у д.1-А водитель автомобиля «KIA», 1983 г.р., при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Пежо» под управлением водителя 1988 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Пежо» 1993 г.р. госпитализирована.