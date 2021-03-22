Перед командой начать стрельбу он не убедился в отсутствии военнослужащих на линии огня.

Во Владимирской области капитана Светова, по вине которого застрелили контрактника во время занятий по огневой подготовке, приговорили к трём годам условно.По информации пресс-службы ВСУ СК России по Западному военному округу, 5 августа на стрельбище под Ковровом проводились плановые занятия. Руководителем их на мишенном поле являлся вышеуказанный офицер. Перед командой начать стрельбу он не убедился в отсутствии военнослужащих на линии огня. В результате солдаты, выполнявшие упражнение, застрелили сослуживца, который находился за деревянным основанием грудной мишени. Уроженцу города Заволжье Нижегородской области был 21 год. Он умер от раны в левую часть груди.В итоге Светова приговорили к трём годам года условно, с испытательным сроком на два года.