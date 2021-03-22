С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 19264 человека. Врачам удалось поставить на ноги 17078 пациентов. В стационарах лежит 376 жителей, из них 226 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1577 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 45 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 18 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти трех пациентов с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся тяжелыми хроническими заболеваниями. У мужчины 73 лет течение коронавирусной инфекции было осложнено инсулинозависимым диабетом. У женщины 70 лет COVID-19 протекал на фоне хронических заболеваний сердца, у женщины 61 года была онкология.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 12 костромичам. Семь жителей оказались инфицированы в Кадыйском районе, четыре в Красносельском районе, по три - в Мантурово и Судиславском районе. По два заболевших прибавилось в Шарье, Костромском, Галичском, Макарьевском и Сусанинском районах. По одному случаю ковида выявлено в Островском, Волгореченске, Антропово и Буйском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 19264 человека. Врачам удалось поставить на ноги 17078 пациентов. В стационарах лежит 376 жителей, из них 226 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1577 заболевших.