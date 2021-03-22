Жители Вязниковского, Муромского и Меленковского районов, чьи дома может подтопить во время паводка, получили пенсии досрочно. Владимирская Почта России выплатила ежемесячные выплаты за

Жители Вязниковского, Муромского и Меленковского районов, чьи дома может подтопить во время паводка, получили пенсии досрочно. Владимирская Почта России выплатила ежемесячные выплаты за апрель жителям трех населенных пунктов Вязниковского района: поселка Санхар, деревень Козлово и Малые Удолы Кроме того, пенсии и социальные выплаты за апрель и май досрочно получили жители 4 деревень Меленковского района, а также 13