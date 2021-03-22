Платит за “коммуналку”, но живет без электричества. В Октябрьском райсуде продолжается рассмотрение дела по иску жительницы Владимира. У Марии Козуевой нет долгов перед энергетиками,
<a href="https://33live.ru/novosti/22-03-2021-zhitelnica-vladimira-po-prezhnemu-sidit-bez-sveta-nesmotrya-na-to-chto-platit-za-elektrichestvo.html" target="_blank">Жительница Владимира по-прежнему сидит без света, несмотря на то, что платит за электричество</a> - Платит за “коммуналку”, но живет без электричества. В Октябрьском райсуде продолжается рассмотрение дела по иску жительницы Владимира. У Марии Козуевой нет долгов перед энергетиками,
[url=https://33live.ru/novosti/22-03-2021-zhitelnica-vladimira-po-prezhnemu-sidit-bez-sveta-nesmotrya-na-to-chto-platit-za-elektrichestvo.html]Жительница Владимира по-прежнему сидит без света, несмотря на то, что платит за электричество[/url] - Платит за “коммуналку”, но живет без электричества. В Октябрьском райсуде продолжается рассмотрение дела по иску жительницы Владимира. У Марии Козуевой нет долгов перед энергетиками,