Платит за “коммуналку”, но живет без электричества. В Октябрьском райсуде продолжается рассмотрение дела по иску жительницы Владимира. У Марии Козуевой нет долгов перед энергетиками,

Платит за “коммуналку”, но живет без электричества. В Октябрьском райсуде продолжается рассмотрение дела по иску жительницы Владимира. У Марии Козуевой нет долгов перед энергетиками, но она второй год продолжает жить без света в квартире. Дело в том, что ее мать Анна Сапожкова задолжала за электричество более семисот тысяч рублей. Из-за этой суммы большая семья -а