Жителя Мурома обвинили в совершении убийства. Как сообщает пресс-служба Муромского городского суда,...

Жителя Мурома обвинили в совершении убийства. Как сообщает пресс-служба Муромского городского суда, подсудимый, на почве личных неприязненных отношений, накинул ремень от спортивной сумки на шею девушки, перекрыв доступ в органы дыхания.В результате действий обвиняемого, смерть девушки наступила на месте происшествия от закрытой травмы шеи, сопровождавшейся механической асфиксией. Впоследствии, вернувшись на место происшествия, убийца похитил золотую цепочку, принадлежащую потерпевшей.Дело находится в стадии назначения.Фото: https://stock.adobe.com/ru/