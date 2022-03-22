По требованию ФАС администрация города Владимира изменила условия конкурса на поставку 17...

По требованию ФАС администрация города Владимира изменила условия конкурса на поставку 17 автобусов, а также продлила срок приема заявок до 29 марта. Повторный аукцион, в ходе которого определится поставщик транспорта, пройдет, согласно информации на сайте госзакупок, 31 марта.Ранее сообщалось, что в управление антимонопольной службы по Владимирской области поступили две жалобы от компаний «Волгабас» и «ГлобалАвто». По мнению производителей транспорта,при проведении аукциона было нарушено антимонопольное законодательство. Требования, предъявленные к автобусам, соответствуют моделям одного производителя — ОАО «Минский автомобильный завод» и ограничивают возможности участия российских производителей.Торги на поставку транспорта для «Владимирпассажиртранс» мэрия Владимира объявила в конце февраля. За это время из двух подходящих заявок был выбран победитель, который снизил стоимость контракта на 0,5% — до 251,2 миллиона рублей. Это рязанское ООО «Сто грузовиковъ».Фото: freepik