Искусство для самых маленьких. Актёры Владимирского областного театра кукол продолжают готовиться к...

Искусство для самых маленьких. Актёры Владимирского областного театра кукол продолжают готовиться к первому в репертуаре театра беби-спектаклю "Сны о реке".Малышей будут сопровождать интересные герои - шёлковая река, деревянная уточка, прозрачные стрекозы, светящийся карп - к рыбе можно будет прикоснуться и даже успеть прошептать своё желание, рассказывают организаторы спектакля. Премьера состоится в День театра - 27 марта.