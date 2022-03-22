Ограничение сочли избыточным.

Во Владимирской области отменили обязательный масочный режим. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Александр Авдеев.Он пояснил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в 33-ем регионе стабилизировалась. Это дает возможность снимать избыточные ограничения.«Подписал указ об отмене везде, кроме общественного транспорта», - подчеркнул врио губернатора.Александр Александрович добавил, что ситуация с пандемией продолжает оставаться на контроле. Власти продолжат мониторить появление новых штаммов во Владимирской области и у соседей.«Если потребуется – будем возвращать ограничения», - резюмировал он.Напомним, что за последние 10 дней количество инфицированных ковидом сократилось в три раза - с 450 до