Врио губернатора по Владимирской области Александр Авдеев прокомментировал текущую ситуацию с...

Врио губернатора по Владимирской области Александр Авдеев прокомментировал текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в нашем регионе. По словам врио губернатора, она наконец стабилизировалась."Это даёт нам возможность снимать ограничения там, где они являются избыточными. Подписал указ об отмене «масочного» режима. Везде, кроме общественного транспорта. Но расслабляться нельзя, необходимо мониторить ситуацию по коронавирусу, появление новых штаммов во Владимирской области и у соседей. Если потребуется – будем возвращать ограничения" - написал Александр Авдеев в социальных сетях.Фото: freepik