Высокая награда руководителю депутатского корпуса города воинской славы Коврова. Указом Президента...

Высокая награда руководителю депутатского корпуса города воинской славы Коврова. Указом Президента Анатолий Зотов награждён Орденом Почёта. Об этом нашему каналу сообщил депутат Государственной Думы от Владимирской области Игорь Игошин.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Орден Почёта. Указом Президента России Владимира Владимировича Путина этой награды удостоен Анатолий Владимирович Зотов. Председатель Городского Совета народных депутатов города Коврова. Большую часть жизни полковник Зотов на руководящих должностях. И везде успех, дисциплина, порядочность, результат. Нас свела судьба ещё до того, как Анатолий Владимирович стал руководителем города, и мы много лет работаем в одной команде. Уважаю Анатолия Владимировича как руководителя и как человека. Желаю здоровья, новых побед, свершений во имя земляков! Во имя города воинской славы!Фото: kovrovsegodnya.ru