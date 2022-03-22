Бывшему заместителю директора регионального департамента здравоохранения Владимирской области Александру Жесткову предъявили
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[url=https://33live.ru/novosti/22-03-2022-byvshemu-zamdirektora-oblzdrava-aleksandru-zhestkovu-predyavili-obvinenie.html]Бывшему замдиректора облздрава Александру Жесткову предъявили обвинение[/url] - Бывшему заместителю директора регионального департамента здравоохранения Владимирской области Александру Жесткову предъявили