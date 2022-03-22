22 марта 2022 года православные верующие отмечают церковный праздник в честь Сорока святый. В народе он получил название Сорок сороков. С этим ж=днем связано множество примет и традиций.

22 марта 2022 года православные верующие отмечают церковный праздник в честь Сорока святый. В народе он получил название Сорок сороков. С этим ж=днем связано множество примет и традиций.В христианстве 22 марта чтут память сорока мучениковСевастийских, которые пострадали за свою веру. В этот день верующие ставят 40 свечей в память в память о погибших. Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории.ИсторияКогда святой Константин издал указ о том, чтохристианам разрешалась свобода вероисповедания, не все правители егоподдержали. Ликий решил полностью искоренитьхристианство, из-за чего пострадали многие верующие.В Севастии ему служили 40 воинов, которые исповедовалихристианство. Их военачальник Агриколай попытался переманить воинов на сторонуязычества, но они отказались. Тогда он бросил их в темницу. Они молились и услышали знамение о том, что будут спасены, если вытерпят испытание.Воиновповели на мороз и раздели около озера, а рядом растопили баню, чтобы онимучились. Один из них не выдержал и бросился туда, но, переступив порог, упалзамертво. Ночью неожиданно стало светло и тепло, лед растаял, а воины согрелисьпод солнцем. Тогда над их головами появились светлые венцы. Увидев это, один изстражников присоединился к ним и стал усердно молиться. Мучеников все же лишили жизни за свою веру.Что нельзя делатьВ этот церковный праздник нельзя ссориться, ругаться и повышать голос. Запрещено завидовать. Ослушавшиеся могут накликать на себя несчастья. Нельзя в этот православный праздник одалживать деньги и продукты. Крупные покупки тоже стоитотложить. Запрещено 22 марта выполнять любую работу.Приметы и традицииВ этот церковный праздник надо испечь булочки-жаворонки. В народе считается, что в День Сорока святых можно гадать и призывать весну. Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь ипомолиться. Также 22 марта принято строить планы на будущее и мечтать.Если на Сорок святых оттепель, то будет хороший урожай проса.Если на Сороки тепло, то следующие сорок дней будут теплыми, а если холодно – холодными.Солнце в кругах – к отличному урожаю.Синица на Сороки запела – тепло ворожит.Человек, насчитавший в этот день сорок пичуг, будет здоров и счастлив.Теплый ветер – к ненастному лету.Ласточки прилетели – к урожайному году.Сны с 21 на 22 марта не исполнятся.