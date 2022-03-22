Полиция выражает благодарность всем неравнодушным гражданам и волонтёрам, помогавшим в розыске детей.

Подростки, считавшиеся без вести пропавшими в Вязниковском районе, обнаружены сотрудниками полиции. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Ранее , что местонахождение 17-летнего Дмитрия Авдеева и 15-летней Любови Горбуновой неизвестно с 18 марта. Сотрудники МВД незамедлительно провели необходимые мероприятия. 22 марта молодые люди были найдены вязниковскими полицейскими в столице.Жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. В ближайшее время их вернут родственникам.Полиция выражает благодарность всем неравнодушным гражданам и волонтёрам, помогавшим в розыске детей.