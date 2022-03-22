20 марта в ОМВД России по Вязниковскому району Владимирской области поступило сообщение о...

20 марта в ОМВД России по Вязниковскому району Владимирской области поступило сообщение о безвестном исчезновении двоих несовершеннолетних местных жителей.Сотрудниками полиции незамедлительно были проведены необходимые мероприятия по установлению местонахождения подростков, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.22 марта оба подростка были найдены вязниковскими полицейскими в городе Москве.В настоящий момент жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. В ближайшее время они будут переданы законным представителям.Полиция выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, волонтерам, оказавшим содействие в розыске детей.Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области