Утром в кабинете подозреваемого состоялся обыск.

Во Владимире бывшего и.о. директора департамента здравоохранения Александра Жесткова обвиняют в халатности. Сейчас он на посту замглавы ведомства курирует вопросы материально-технического обеспечения и информатизации региональной медицины.Сегодня в депздраве прошел . Возбуждено уголовное дело.По версии следствия, исполняя обязанности директора департамента здравоохранения, он не организовал закупку льготных лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов, отпускаемых по рецептам. Чиновнику также инкриминируют халатность при рассмотрении протоколов врачебных комиссий и формировании потребности пациентов в медикаментах. В результате было упущено время и владимирцы не получили необходимые препараты.Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора 33-го региона Владислава Малкина.