Специалисты центра занятости Моя работа помогут подобрать сотрудников для тысяч продуктовых магазинов. Об этом заявила региональный руководитель по формату магазинов Магнит московского округа Елена Мазурова.

Специалисты центра занятости "Моя работа" помогут подобрать сотрудников для тысяч продуктовых магазинов. Об этом заявила региональный руководитель по формату магазинов "Магнит" московского округа Елена Мазурова.По ее словам, в Москве "Магниту" нужно ежемесячно около трех тысяч сотрудников – прежде всего продавцов. Также требуются линейные руководители – директора, товароведы, администраторы."Поскольку мы давно представлены на рынке труда, у нас давние партнерские отношения со службой занятости. Мы регулярно подаем все наши вакансии, обмениваемся информацией по направленным нам кандидатам. Но в связи с возросшей потребностью решили выйти на новый этап нашего взаимодействия", – сказала Мазурова.Новый формат взаимодействия предполагает, что центр занятости "Моя работа" выделит сотрудника, который будет работать только для сети "Магнит", сказала она. Специалист будет заниматься подбором персонала для торговой сети.Мазурова сообщила, что сотрудника обучат профильным должностям, правилам коммуникации с соискателям, алгоритму работы в Skillaz"На основании наших договоренностей служба занятости нам будем направлять уже верифицированных кандидатов, подходящих под наши требования, соответствующих нашему профилю, чьи ожидания будут соответствовать нашему предложению на рынке труда", – приводит слова Музуровой газета "Метро".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин первоочередные меры по обеспечению стабильности экономики и поддержке граждан. Сотрудники специального кадрового центра случае необходимости помогает работникам максимально оперативно перейти с одного рабочего места на другое.