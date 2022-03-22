В феврале 2022 года инвестор приступил к реализации проекта.

Гипермаркет «Леруа Мерлен» построят во Владимире к марту 2023 года. Возведением объекта занимается компания «Европейские строительные технологии» из Твери. Об этом свидетельствует информационный щит, установленный вблизи будущего магазина.Сейчас на территории завершаются земляные работы, заливается фундамент. Площадь ТЦ составит 13 тысяч квадратных метров.Напомним, что в середине апреля прошлого года глава областной столицы Андрей Шохин о том, что представители французской фирмы намерены построить возле «Глобуса» гипермаркет по продаже стройматериалов. В феврале 2022 года инвестор приступил к реализации проекта.Напомним, что сейчас зарубежная сеть насчитывает десятки магазинов по всей стране.