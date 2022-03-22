На погашение ипотечного кредита средствами материнского капитала клиенты ВТБ за два года направили 10 млрд рублей. Заемщики оформили свыше 30 тыс. заявлений в офисной сети и онлайн-каналах ..

На погашение ипотечного кредита средствами материнского капитала клиенты ВТБ за два года направили 10 млрд рублей. Заемщики оформили свыше 30 тыс. заявлений в офисной сети и онлайн-каналах банка, при этом сегодня уже 60% пользователей распоряжаются маткапиталом в пользу ипотеки дистанционно - в ВТБ Онлайн.В апреле 2020 года клиенты ВТБ одними из первых получили возможность распорядиться средствами материнского капитала в пользу ипотеки без посещения отделений Пенсионного фонда – через каналы банка. На сегодняшний день этой возможностью воспользовалось свыше 30 тыс. семей, направивших на частичное погашение жилищного кредита средствами маткапитала более 10 млрд рублей.В 2021 году ВТБ первым на рынке предложил клиентам распоряжаться материнскими выплатами в онлайн-формате. Сегодня 60% заявлений клиентов оформляется в ВТБ Онлайн, а на досрочное погашение ипотеки онлайн подается уже 85% заявок.Чтобы направить пособие на погашение существующего жилищного кредита, клиентам достаточно оформить заявление, частично предзаполненное, в разделе «Государственные услуги» в ВТБ Онлайн. Банк направит его в Пенсионный фонд РФ для перечисления материнской выплаты в счет ипотеки. Весь процесс с момента подачи заявки до зачисления материнского капитала в ВТБ занимает менее двух недель.Если клиент хочет взять ипотеку и использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса, ему необходимо указать это при подаче заявки на ипотеку. Также нужно дать согласие банку на оформление документов, позволяющих перечислить выплату продавцу недвижимости. Банк самостоятельно подготовит необходимые документы и дистанционно направит их в Пенсионный фонд после завершения ипотечной сделки и перехода права собственности на жилье семье владельца сертификата.