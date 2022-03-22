Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о...

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о реализации национальных проектов - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Проверкой установлено, что строительная компания ООО «Вязники Спецстрой» не выполнила условия заключения договора с администрацией поселка Уршельский в срок.ООО «Вязники Спецстрой» должна была обеспечить квартирами граждан, проживающих в аварийных зданиях до 01.07.2021. Однако к указанному сроку жилые помещения не были переданы администрации п. Уршельский. Акт приемки выполненных работ подписан лишь 15.10.2021.В связи с этим заместителем Гусь-Хрустального межрайонного прокурора в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).По итогам его рассмотрения мировым судьей Красногорского судебного района Московской области ООО «Вязники Спецстрой» признано виновным в совершении правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 12,5 млн рублей.Фото: freepik