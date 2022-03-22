Сегодня, 22 марта, Александру Цекало исполняется 61 год. Уже несколько лет шоумен живет с молодой и четвертой по счету женой, практически не напоминая о себе. Но так было не всегда. Раньше бурная личная жизнь Цекало то и дело сопровождалась скандалами, которые многие вспоминают до сих пор.

Сегодня, 22 марта, Александру Цекало исполняется 61 год. Уже несколько лет шоумен живет с молодой и четвертой по счету женой, практически не напоминая о себе. Но так было не всегда. Раньше бурная личная жизнь Цекало то и дело сопровождалась скандалами, которые многие вспоминают до сих пор.Ни для кого не секрет, что Александр Цекало никогда не страдал от недостатка женского внимания. Прежде чем жениться на иностранке Дарине Эрвин, ведущий проявил себя как настоящий обольститель. У шоумена было не только четыре жены, но и огромное количество романов, в которые он вступал так же часто, как создавал новые проекты.Впервые Александр Цекало женился еще на заре своей карьеры. Окончив технологический институт экстерном, будущая звезда создала коллектив "Шляпа". Деятельность квартета практически не приносила денег, зато благодаря ему молодой артист встретил свою первую супругу – Алена Шиферман была там солисткой.В начале 80-х, когда Александру был всего 21 год, возлюбленные поженились. В браке с Шиферман Цекало поступил в эстрадно-цирковое училище, получил работу в одесской филармонии и даже обзавелся скромным жильем. Однако через несколько лет союз распался. В жизни артиста появилась Лолита Милявская, с которой он не только пришел к успеху, но и закрутил страстный роман.Вместе Цекало и Милявская создали Кабаре-дуэт "Академия", с которым покорили столицу, попали на экраны и прославились на всю страну. Зрители обожали эту яркую пару, а возлюбленные оставались рядом даже в самые тяжелые времена. Только в 1999 году, спустя 12 лет отношений, артисты узаконили свой союз. Однако уже через несколько месяцев подали на развод.Считается, что знаменитости поженились только для того, чтобы оформить наследницу Лолиты. Многие до сих пор называют Еву дочерью Александра, хотя он о ней, судя по всему, давно позабыл. Впрочем, артистка намекала, что родила девочку от другого мужчины. Как бы там ни было, вскоре после развода рядом с Цекало начали появляться новые красотки. Но только одной из них удалось задержаться рядом с ним надолго.Третьей женой шоумена стала Виктория Галушка – родная сестра известной певицы Веры Брежневой. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте и бурное прошлое Александра, Виктория стала его женой. Возлюбленные сыграли тихую свадьбу в 2008 году и прожили в браке 10 лет. Галушка подарила супругу двоих детей, а Цекало, казалось, наконец-то остепенился. Никто и не подозревал, что в семье случился разлад, пока шоумена не застали в объятиях другой.В конце 2018 года личная жизнь Александра Цекало в очередной раз стала поводом для обсуждения. Ведущего запечатлели в компании молодой художницы Дарины Эрвин – кадры голубков разлетелись по Сети. Несколько месяцев возлюбленную шоумена называли разлучницей, а его осуждали за измену. Однако потом все встало на свои места. Александр объявил, что давно развелся с женой и собирается связать себя узами брака с Дариной. В 2019 году избранники зарегистрировали свои отношения за границей.После знакомства с четвертой супругой в жизни ведущего многое изменилось. Ради возлюбленной, которая моложе его на 30 лет, Цекало не только рассорился со старыми друзьями и перебрался в США, но и похудел на 10 килограммов. Многие не верили, что рядом с Дариной у Александра получится стать счастливым, однако блеск в его глазах говорит об обратном.