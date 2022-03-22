Заявки на тендер принимаются до 29 марта. Победителя планируют определить 31-го. Автопарк предприятия должен пополниться новым транспортом в начале августа.

Мэрия Владимира объявила третий аукцион на поставку 17 автобусов для «Владимирпассажиртранса». По решению ФАС горадминистрация изменила условия торгов.Заявки на тендер принимаются до 29 марта. Победителя планируют определить 31-го. Автопарк предприятия должен пополниться новым транспортом в начале августа.Ранее , что два потенциальных поставщика оспорили ряд пунктов конкурсной документации. Обе компании пришли к выводу, что договоры составлены под конкретные машины марки МАЗ. В результате антимонопольное ведомство отменилоЕго победителем признали рязанскую фирму ООО , которая снизила стоимость подвижного состава до 251,2 млн рублей. Однако контракт с ней не подписали.Напомним, что первый конкурс власти отменили из-за того, что мэрия передумала покупать 14 больших автобусов. Решено приобрести 7 средних и 10 с высокой вместимостью.