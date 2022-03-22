Заявки на тендер принимаются до 29 марта. Победителя планируют определить 31-го. Автопарк предприятия должен пополниться новым транспортом в начале августа.
Мэрия Владимира объявила третий аукцион на поставку 17 автобусов для «Владимирпассажиртранса». По решению ФАС горадминистрация изменила условия торгов.
Заявки на тендер принимаются до 29 марта. Победителя планируют определить 31-го. Автопарк предприятия должен пополниться новым транспортом в начале августа.
Ранее , что два потенциальных поставщика оспорили ряд пунктов конкурсной документации. Обе компании пришли к выводу, что договоры составлены под конкретные машины марки МАЗ. В результате антимонопольное ведомство отменило
Его победителем признали рязанскую фирму ООО , которая снизила стоимость подвижного состава до 251,2 млн рублей. Однако контракт с ней не подписали.
Напомним, что первый конкурс власти отменили из-за того, что мэрия передумала покупать 14 больших автобусов. Решено приобрести 7 средних и 10 с высокой вместимостью.