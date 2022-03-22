Фестиваль анимационного кино уже 20-й раз проводится во Владимирской области. Показы новинок российской мультипликации проходят именно здесь – в кинозале гостиничного комплекса города

Фестиваль анимационного кино уже 20-й раз проводится во Владимирской области. Показы новинок российской мультипликации проходят именно здесь – в кинозале гостиничного комплекса города Суздаль. На анимационную весну в этот раз приехало порядка двух тысяч человек со всей страны. Павел Лазеев, студент анимационной школы Ивана Максимова Мы видим, что места в зале найти все сложней, поэтому