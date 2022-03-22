Муромский историко-художественный музей приглашает жителей Владимирской области принять участие в...

Муромский историко-художественный музей приглашает жителей Владимирской области принять участие в одной из самых важных акций в году - "Письмо с фронта", сообщает Департамент культуры области.Если у вас в семейных архивах сохранились письма с фронта, можно самостоятельно записать ауиофайл или направить текст фронтового письма для озвучивания сотрудниками музея. Запись или сам текст, а также фио отправителя (и письма, и файла) нужно направить - на электронную почту, она указана на ваших экранах.Материал будет использован на выставке, она откроется в музее 21-го апреля. Музейщики говорят, это очень важно - не предавать забвению память о родных.