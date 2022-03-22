Глава региона Александр Авдеев на встрече с работниками культуры - сегодня они отмечают свой...

Глава региона Александр Авдеев на встрече с работниками культуры - сегодня они отмечают свой профессиональный праздник - заявил об окончании масочного режима во Владимирской области. Маски теперь будут нужны только в общественном транспорте.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Каждый регион, наверное, уникален по-своему. Но такого глубокого исторического наследия, которое превращается в туристические потоки, превращается в творческие композиции, мало где можно встретить. Вообще, мне очень приятно видеть, что зал может быть не на сто процентов полный, но, по крайней мере, мы сидим не через одного и уже без масок! Я сегодня подписал постановление о том, что масочный режим заканчивается!Сфера культуры пострадала от коронавирусных ограничений больше многих других. Александр Авдеев заявил, что финансовая поддержка культуры в этом году увеличится на 20 процентов - общий объем средств, выделенных из областного бюджета, 2 миллиарда 400 миллионов рублей. На эти средства будут построены новые дома культуры, более 10 ДК отремонтируют, продолжатся закупки музыкальных инструментов, планируется также расширить сферу грантовой поддержки.Глава региона наградил работников культуры Почетными грамотами Министерства и администрации области. Сегодня также была вручена и театральная премия имени Евстигнеева. Ее получила заслуженная артистка России, актриса театра кукол Татьяна Макух. Среди награжденных и директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры области:- Мы стараемся, чтобы этот день стал праздничным для самих работников культуры, которые обычно в силу своей профессии создают праздники для других людей. Нам очень хотелось, чтобы в этот день праздник почувствовали и они сами - свой собственный праздник.