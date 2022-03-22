Администрация Владимирской области взяла под контроль ситуацию с разрушающимся домом на Большой...

Администрация Владимирской области взяла под контроль ситуацию с разрушающимся домом на Большой Московской улице. В кратчайшие сроки фасад здания должны восстановить.Администрация Октябрьского района города Владимира выдала предписания трём организациям, в чьи обязанности входит контроль за состоянием здания и потребовала:– незамедлительно оградить предупреждающими сигналами опасный участок дороги разрушающегося строения;– оперативно устранить недочёт во избежании несчастных случаев и сохранения опрятного "лица" центральной улицы города.Ранее сообщалось, что 20 марта с одного из домов в историческом центре города отвалился кусок штукатурки. Он чуть не попал на голову проходящим мимо людям. Произошло это по адресу Большая Московская,40.Фото: freepik