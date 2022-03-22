Первые спекулянты и владимирские реалии.

Небывалый всплеск потребительского интереса к сахару в России, возникший на фоне слухов о возможном дефиците, дал свои первые плоды. Полицейские начали пресекать деятельность спекулянтов. Сотрудники МВД мужчину пытавшегося продать 50-килограммовый мешок сахара по завышенной цене. Они отследили дельца по сообщениям в соцсетях. С другой стороны - одумавшиеся жители начали нести песок обратно, пытаясь сдать его в магазин и вернуть деньги. Однако продавцы отказывают покупателям. Законно ли это?Спрос превысил предложение«Сахарные» полки владимирских магазинов продолжают оставаться в товарной наготе – продавцы не успевают выгрузить пакеты с паллет, как их тут же расхватывают покупатели. И это несмотря на действующее ограничение: не более пяти килограммов в одни руки, и повышенную цену в крупных торговых сетях за покупку сверх этого норматива. В соцсетях владимирские пользователи утверждают, что на охоту за сахаром приходят целыми семьями, а повышенная стоимость мало кого отпугивает – берут целыми тележками.Неоднократные комментарии различных ведомств и официальных лиц, к сожалению, на покупательский спрос практически не действуют: искусственно начатый сахарный ажиотаж в продовольственных магазинах области не утихает вот уже две недели. Ограничительные меры, введенные для предотвращения спекулятивной активности ушлых торговцев в дальнейшем, воспринимаются многими как вызов и подтверждением возможного риска нехватки.Избыток сахараОднако уже не раз эксперты говорили, что в России с сахаром нет никаких проблем, отечественные компании производят его в достаточном количестве. И с учётом того, что принято решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, ждать перебоев с этой товарной позицией не стоит. Об этом 21 марта заявила и мэрия Владимира:«Запасов сахара на складах в избытке, а магазинами приходится торговать сахарным песком сверх плана. Городское управление экономики ведет мониторинг наличия и стоимости товаров в городских торговых сетях и розничных магазинах шаговой доступности. Ажиотажный спрос «подогревает» некоторых поставщиков к увеличению отпускной стоимости товара. Таковы законы рынка. Причем, проблема не только и не столько в желании подзаработать больше обычного. Искусственный дефицит нарушает логистические цепочки. Магазины города работают с поставщиками по плану. Если что-то внезапно «сметают», магазины начинают заказывать сверх плана. Оптовики внепланово обращаются на заводы-изготовители, а те вынуждены работать в две-три смены. Итог известен: удорожание себестоимости и отпускной цены».В этом случае показательно выглядит ситуация во владимирском гиперпаркете «Глобус», где за 20 дней марта продали в три раза больше сахара, чем в феврале.Разница ценПри этом многие обращают внимание на разницу цен на сахар в крупных сетях и магазинах шаговой доступности. Объяснение дал Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли:«Перебои связаны с тем, что в крупном ритейле, который составляет порядка 40% российского рынка, было принято решение о предельно допустимой наценке на этот продукт не более 5%. Такую же торговую политику проводят и российские производители. Поэтому цена в крупном ритейле значительно отличается от цены в малой и средней торговле, где проблем с пустыми полками под сахар нет».Эксперт обратил внимание на активность тех, кто захотел воспользоваться ситуацией ради наживы:«Сейчас многие приобретают продукты впрок - не на месяц, не на два, а даже на полгода. В торговые сети уже приезжали перекупщики, брали продукцию тоннами, увозили в свои небольшие торговые точки и там перепродавали уже с наценкой. Я ещё раз хочу сказать, что сахара у нас предостаточно. У нас нет дефицита, никаких проблем с этим. Мы это доказали в 2020 году, мы это докажем сейчас. Хочется призвать население не делать запасы на годы, потому что невозможно будет его перепродать или вернуть в сеть. Думаю, что нужно успокоиться и покупать столько сахара, сколько необходимо для того, чтобы вести обычный образ жизни».Некоторые владимирцы которые, поняв, что сделали ошибку, приходят и говорят, что это товар с длительным сроком годности, примите его, пожалуйста, обратно. Но это запрещено законодательством.В целом специалисты заявляют, что в ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится и ситуация нормализуется.