Администрация города Владимира внесла изменения в условия конкурса на поставку новых автобусов для города. Срок приёма заявок продлён до 29 марта. Поставщика автобусов должны определить на

Администрация города Владимира внесла изменения в условия конкурса на поставку новых автобусов для города. Срок приёма заявок продлён до 29 марта. Поставщика автобусов должны определить на следующей неделе, 31 марта. Количество автобусов в конкурсной заявке осталось неизменным – 17 машин: 10 – большого класса и 7 среднего. Во исполнение предписания Владимирского УФАС России по делу