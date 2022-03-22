Вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, как снижение цен на аренду жилья повлияет на весь рынок недвижимости.

Вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, как снижение цен на аренду жилья повлияет на весь рынок недвижимости.Накануне стало известно, что снять квартиру в Московской области станет дешевле. По словам эксперта, это приведет к неминуемым изменениям на всем рынке недвижимости в регионе.Эксперт считает, что это связано с цикличностью рынка недвижимости. С февраля и весной всегда происходит снижение стоимости по сделкам. При этом число предложений растет. Также это связано с тем, что сейчас многие люди захотят сдать свое жилье в аренду, уверен Апрелев.Он добавил, что такой тренд на рынке недвижимости не коснется договорных отношений. Понижение стоимости аренды квартир коснется лишь тех предложений, которые впервые пришли на рынок."Это касается исключительно новых объектов, которые сейчас выставляются на рынок для перезаключения договора. А в отношении арендатора и арендодателя это более консервативная история. Она не подвержена сезонным колебаниям. Там обычно стабильно существуют определенные цены. Ранее заключенные договоры просто пролонгируются", – рассказал эксперт.Арендодателям стоит учитывать экономическое положение квартиросъемщиков. Опасность заключается в том, что некоторые могут остаться без работы и не смогут выполнить свои обязательства по договорам аренды.