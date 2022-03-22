Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снижении арендной платы, предоставлении отсрочек и рассрочек для арендаторов земельных участков и нежилых помещений, находящихся в собственности столицы. Решения приняты на заседании президиума московского правительства 22 марта.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снижении арендной платы, предоставлении отсрочек и рассрочек для арендаторов земельных участков и нежилых помещений, находящихся в собственности столицы. Решения приняты на заседании президиума московского правительства 22 марта.Принятыми мерами власти столицы намерены стабилизировать финансовое положение застройщиков и других арендаторов московской недвижимости – предприятий торговли, сферы услуг, организаций малого и среднего бизнеса.На 2022 год устанавливается мораторий на повышение ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы. Арендаторы получат отсрочку до 31 декабря 2022 года по уплате арендных платежей за второй квартал.Арендаторы земельных участков, предоставленных для строительства, получат беспроцентную отсрочку по оплате арендной платы за первый год срока аренды земельного участка в части уплаты арендных платежей за второй квартал 2022 года сроком на шесть месяцев.В размере одного рубля в год устанавливается арендная плата за земельные участки, оформляемые для проектирования и строительства (реконструкции) объектов промышленно-производственного назначения.Также до 9,5% снижается ставка платы при предоставлении рассрочки за земельные участки, оформляемые для строительства.Для создания мест приложения труда приняты решения продлить срок предоставления банковской гарантии на шесть месяцев и исключить при определении размера банковской гарантии привязку к ключевой ставке ЦБ (фиксация процента на уровне 9,5%).Меры приняты на основе обращений представителей бизнес-сообщества.