Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительно семи миллиардов рублей на адресную социальную поддержку горожан. Решение принято по итогам заседания президиума правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительно семи миллиардов рублей на адресную социальную поддержку горожан. Решение принято по итогам заседания президиума правительства столицы."Правительство Москвы приняло решение о выделении дополнительных средств в размере 7 млрд руб. на оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", – сказано в сообщении пресс-службы мэра и правительства.Адресная социальная помощь предоставляется в денежной форме и в виде электронного сертификата. Поддержка оказывается людям, попавшим по разным причинам в сложную жизненную ситуацию.Решение о выделении дополнительных семи миллиардов является частью пакета мер по поддержке москвичей в условиях санкционного давления.Ранее мэр Москвы рассказал о принятых мерах по поддержке предприятий и граждан. Речь идет о продлении сроков уплаты налогов, финансировании антикризисных мероприятий, срочных закупках для государственных нужд и других мерах.Помимо прочего, будет оказана помощь сотрудникам иностранных компаний. В городе открылся специальный кадровый центр, который в случае необходимости помогает работникам максимально оперативно перейти с одного рабочего места на другое.