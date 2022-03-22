Серию обучающих игр запускает владимирский филиал Т Плюс. В течение месяца юноши и девушки будут...

Серию обучающих игр запускает владимирский филиал "Т Плюс". В течение месяца юноши и девушки будут соревноваться в построении теплосетей и подключении новых объектов, умении вести деловые переговоры и принимать управленческие решения.Бизнес-игра это часть комплексной корпоративной программы по укреплению кадрового потенциала компании. Энергетики таким образом воспитывают себе смену. На электростанциях и предприятиях теплосетЕй организуют учебные курсы. Студенты могут устроиться на практику с перспективой последующего трудоустройства. До конца мая специалисты "Т Плюс" проведут семьдесят пять игр в пятидесяти девяти учебных заведениях в шестнадцати регионах.