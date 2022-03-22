Суздальский анимафест подвел итоги и раздал призы. Сразу несколько наград забрали студенты. В этом...

Суздальский анимафест подвел итоги и раздал призы. Сразу несколько наград забрали студенты. В этом году отечественный смотр анимации стал рекордным по количеству заявок именно благодаря активности начинающих аниматоров.Их работы получили спецдипломы кинокритиков. Награждены "Мармелад" Анны Любимцевой и "Подружки" Натальи Абрамовой. Приключения двух в прямом смысле неразлучных девочек были отмечены несколько раз. Главная награда в категории "Студенческое кино" отправилась в Ростов-на-Дону за короткий метр "Мама и животные". А лучший короткий метр в авторской номинации - лента "Огурцы" Леонида Шмелькова. Зрители - преимущественно дети - большинством голосов выбрали мультфильмом года новое "Простоквашино". А вот профессиональное жюри отдало гран-при "Синему льву". Фрагментом этого доброго, красочного мультфильма о поисках счастья и завершаем наш недельный марафон конкурсантов 27-го Анимафеста.