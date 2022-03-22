В Александрове 37-летнего мужчину признали виновным в убийстве сожительницы. Ее тело нашел в сарае 11-летний сын. Сын убитой зашел в сарай с бабушкой за самокатом и нашел тело. Осужденный и

В Александрове 37-летнего мужчину признали виновным в убийстве сожительницы. Ее тело нашел в сарае 11-летний сын. Сын убитой зашел в сарай с бабушкой за самокатом и нашел тело. Осужденный и погибшая на протяжении 5 лет жили вместе, но последние полгода не общались. Б. ночью приехал в город из посёлка, взяв с собой нож, и, дождавшись