В 23:44 21 марта 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

В 23:44 21 марта 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре склада в деревне Ручей Ковровского района.Пресс-служба МЧС по Владимирской области информирует, что пожарно-спасательные подразделения выехали на место незамедлительно. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение кровли склада на производстве воды. Пожарные не дали распространиться огню по всей кровле строения и оперативно ликвидировали пожар на площади 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/