Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении...

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы города Коврова. Сотрудницу магазина сотовой связи обвинили в хищении мобильных телефонов из офиса.Как сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области, местная жительница, занимая должность руководителя офиса сотовой связи и являясь материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, присвоила себе два мобильных телефона. Похищенные гаджеты женщина использовала в личных целях.Желая скрыть противоправные действия, фигурантка внесла в отчетные документы ложные сведения о движении и остатках вверенного имущества. Впоследствии местная жительница сменила место работы.Недостача товара была выявлена осенью прошлого года в ходе инвентаризации, после чего директор обратился с заявлением в полицию.Сотрудники полиции установили причастность к краже экс-руководителя офиса сотовой связи. Женщина свою вину признала. Похищенные телефоны общей стоимостью более 24 000 рублей изъяты.Фото: https://stock.adobe.com/ru/