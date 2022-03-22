В понедельник, 21 марта, в Ковровском районе в деревне Ручей сорел склад. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение крыши склада на производстве воды. Сотрудники МЧС не дали

В понедельник, 21 марта, в Ковровском районе в деревне Ручей сорел склад. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение крыши склада на производстве воды. Сотрудники МЧС не дали распространиться огню по всей кровле строения и оперативно ликвидировали пожар на площади 20 кв. м. Никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного