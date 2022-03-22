Во вторник, 22 марта, в Москве нашли двух вязниковских подростков, которые пропали несколько дней назад. В воскресенье, 20 марта, в ОМВД России по Вязниковскому району Владимирской области

Во вторник, 22 марта, в Москве нашли двух вязниковских подростков, которые пропали несколько дней назад. В воскресенье, 20 марта, в ОМВД России по Вязниковскому району Владимирской области поступило сообщение об исчезновении двоих несовершеннолетних местных жителей. Сотрудниками полиции незамедлительно провели необходимые мероприятия по установлению местонахождения подростков. Несовершеннолетних нашли вязниковские полицейские в Москве. В настоящий момент жизни