Невыносимая вонь, грязная жижа стекающая вниз по улице, трухлявая мебель вперемешку с мешками строительного мусора. Контейнеры, забитые бытовыми отходами и не только. Так выглядит одна из

Невыносимая вонь, грязная жижа стекающая вниз по улице, трухлявая мебель вперемешку с мешками строительного мусора. Контейнеры, забитые бытовыми отходами и не только. Так выглядит одна из мусорных площадок на Ново-Ямской улице. Контейнеры с площадки передвинуты прямо к проезжей части, мусорные пакеты вываливаются на дорогу. Разойтись пешеходу и проезжающему мимо автомобилю почти невозможно. Выход один: влезть