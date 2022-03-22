В 22:39 21 марта 2022 года в селе Великово Ковровского района горел частный жилой дом. На место...

В 22:39 21 марта 2022 года в селе Великово Ковровского района горел частный жилой дом.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. Из-за позднего сообщения на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение деревянного дома по всей пощади и кирпичного сарая. Пожарные ликвидировали пожар на общей площади 85 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники 8 человек личного состава от МЧС, и 1 единица техники 1 человек ведомственной пожарной команды ИК-6. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/