15 марта 2022 года в адрес Управления Россельхознадзора поступили два постановления по делам об...

15 марта 2022 года в адрес Управления Россельхознадзора поступили два постановления по делам об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, вынесенные мировым судьей Фрунзенского района города Владимира в отношении Общества.Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, в августе 2021 года юридическое лицо, непосредственно совершившее самовольное снятие и (или) перемещение плодородного слоя почвы в рамках незаконной разработки карьеров при строительстве трассы М-12 на земельных участках сельскохозяйственного назначения, на площади более 5 га в Судогодском районе Владимирской области, было признано виновным в совершении административного правонарушения, по факту самовольного снятия или перемещения плодородного слоя почвы, а также уничтожения плодородного слоя почвы, а равно порче земель. По фактам выявленных нарушений Общество было подвергнуто наказанию в виде административных штрафов в сумме 70 тыс. рублей.Юридическое лицо не обжаловало вынесенные Управлением Россельхознадзора постановления и не оплатило назначенные штрафы в установленный законом срок. В связи с этим, информация по должнику направлена в отдел судебных приставов с целью принудительного взыскания штрафов.В феврале 2022 года, в отношении Общества госинспектором Управления Россельхознадзора были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, и материалы дел направлены в суд на рассмотрение.Суд, изучив представленные материалы, пришел к выводу о наличии в действиях Общества правонарушения, предусмотренного вышеуказанной статьей КоАП РФ. Постановлениями суда юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 140 тыс. рублей.Фото: https://pixabay.com/ru/