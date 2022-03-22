Он сбил повозку с туристами и скрылся с места ДТП.

В Суздале арестовали бывшего . 19 марта полицейский сбил повозку с туристами и сбежал с места происшествия.По , около 19-40 «Шевроле Нива» под управлением 43-летнего офицера столкнулась с каретой, в которой находилась семья из пяти человек.«В результате аварии пассажирам потребовалась госпитализация, среди них было двое 9–летних детей. Двум пострадавшим причинены тяжкие телесные повреждения», - пояснила официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По ходатайству следователя СК России в отношении бывшего заместителя ОМВД по Суздальскому району избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он просидит до 19 мая.Напомним, что 22 марта об увольнении сотрудника МВД по отрицательным основаниям.